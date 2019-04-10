В аэропорту Албании из самолета украли несколько миллионов евро

Новости мира: С самолета, отправлявшегося в рейс в Вену, террористы украли несколько миллионов евро. Угрожая оружием, им удалось сбежать.

Аэропорт Тираны на некоторое время стал местом, где развернулось не совсем нормальное действие для присутствующих пассажиров и сотрудников. По сообщению пресс-службы ведомства, грабители проникли через пожарный въезд, чтобы совершить преступление.

На собственном фургоне несколько террористов, переодевшись в военную форму, подъехали к самолету, в котором находилась круглая сумма денег, и приказали сотрудникам лечь на землю. Как только их послушались, трое в масках немедленно забрали только что погруженные деньги и попытались скрыться с места преступления.

Тем не менее, очевидцы, увидевшие происходящее, также рассказали, что местная полиция аэропорта успела "сесть на хвост" банде грабителей, когда они отъезжали. В результате перестрелки был убит один из злоумышленников. Во время осмотра тела правоохранители нашли гранаты и автомат с магазинами патронов. Пресс-служба аэропорта Тираны также уточнила, что самолет, который должен был отправится в рейс с украденной суммой, все-таки совершил рейс. В Вену он прибыл с опозданием на два часа и сорок минут. Исполнительный директор ведомства подтвердил кражу суммы, но не уточнил, сколько именно смогли унести грабители.

В дальнейшем руководство аэропорта приостановит приостановит транспортировку денежных средств в Вену с помощью авиа-перевозок. Ранее подобные инциденты уже случались в этом аэропорту, но полиции все-таки удавалось отыскать награбленное.