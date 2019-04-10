Британия и Нидерланды ограничат обмен данными с Австрией

Новости мира: Британские и нидерландские разведывательные службы значительно ограничили объем информации которой они делятся с Австрией.

Прежде всего это связано с сотрудничеством между правящей ультраправой Партией свободы и Россией. Об этом сообщает Европейская правда.

Партия свободы (FPÖ) является младшим коалиционным партнером консерваторов канцлера Себастьяна Курца, но она контролирует большую часть силовых ведомств страны. Ее члены возглавляют Министерство обороны и Министерство внутренних дел, которые, в свою очередь, контролирует главная спецслужба Австрии - BVT. Связи между FPÖ и партией "Единая Россия" президента Владимира Путина, в частности официальное соглашение о сотрудничестве, уже давно вызывают беспокойство западных служб безопасности, многие из которых считают Россию опасным противником.

"Отдельные западные спецслужбы отказываются от сотрудничества с BVT", - сказал Пилц, который раскритиковал министра внутренних дел FPÖ Герберта Кикла. "Это, насколько я знаю, британские учреждения, в частности MI5, и голландская разведывательная служба", - сказал Пилц. Он добавил, что главной причиной является близость FPÖ к Москве и Путину. Ссылаясь на традиции нейтралитета, Австрия в прошлом году отказалась присоединиться к большинству стран Европейского союза, выгнавших российских дипломатов из-за отравления в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, в чем Лондон обвинил Москву.

Позже австрийский полковник был арестован по подозрению в шпионаже на Москву десятилетиями, но Австрия заявила, что она не высылает ни одного из более 100 российских дипломатов, базирующихся в Вене, что также обеспечивает прикрытие для шпионов дипломатическим иммунитетом, говорится в материале. Рейды полиции в прошлом году в офисах BVT и в доме начальника отдела экстремизма BVT также побудили партнеров поставить вопрос о том, можно ли безопасно передавать разведку Австрии.

Канцлер Курц хочет, чтобы спецслужбы Австрии отчитывались непосредственно ему в связи с беспокойством о влиянии FPÖ в стране. Петер Гридлинг, председатель австрийской спецслужбы BVT, сообщил, что Вену в определенной степени изолировали в Бернском клубе - форуме, где руководители европейской разведки делятся информацией. США также ограничили обмен данными с Австрией из-за пророссийской позиции правящей партии.