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Газовая зависимость Польши от РФ оценивается в €23 млрд убытков

Газовая зависимость Польши от РФ оценивается в €23 млрд убытков
14:59 Сегодня Телеграф

Новости мира: Польша с начала 2000-х потеряла более 23 млрд евро из-за газовой зависимости от РФ.

Представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что из-за зависимости от монопольного поставщика газа, то есть России, Польша в 2001-2018 годах потеряла от 11,5 млрд до 23 млрд евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Наимский напомнил, что сейчас идет расширение терминала сжиженного газа в Свиноуйсьце, реализуется проект газопровода Baltic Pipe, а также проект плавучего терминала сжиженного природного газа, который будет построен в Гданьской судоверфи.

Baltic Pipe соединяет польскую и датскую газотранспортные системы, благодаря чему газ с норвежского шельфа будут поставлять в Польшу. Строительство этой газомагистрали по дну Балтийского моря должно начаться в 2020 году, а с 1 октября 2022 года газопровод начнет действовать.

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В то же время 31 декабря 2022 года заканчивается долгосрочный так называемый Ямальский контракт на поставку газа в Польшу из России. Как заверил Наимский, Польша его не продлит и станет окончательно независимой от поставок газа из России.

Диверсификации поставок голубого топлива должны способствовать контракты на приобретение сжиженного газа из США и Катара. Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG уже подписала 20-летний контракт с американской Port Arthur LNG на поставку сжиженного газа из США в Польшу.

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Газ, Польша, РФ, Поставщик газа.
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