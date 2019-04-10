Новости мира: Ангела Меркель согласна на новую отсрочку по Brexit - даже большую, чем просила премьер Великобритании

Канцлер Германии Ангела Меркель согласна предоставить Великобритании новую отсрочку для Brexit.

Накануне в Берлин прилетала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По словам А.Меркель, она попросила о новой отсрочке Brexit до 30 июня.

"Упорядоченный выход осуществим только вместе с Соединенным Королевством. Сегодня вечером мы еще раз обсудим продление срока", - сказала канцлер. По ее словам, речь может идти даже о большем сроке, чем просит британское правительство.

"Может быть, что это даже будет продление на больший срок, чем просило британское правительство", - указала А.Меркель.

Лидеры 27 стран ЕС в среду обсудят в Брюсселе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй ситуацию с Brexit в перспективе переноса выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на более поздний срок.