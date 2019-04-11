Святая лестница в Риме открылась после реставрации

Новости мира: В Риме после реставрации открыли Святую лестницу с 28-ю мраморными ступенями, которая является местом паломничества для христиан со всего мира.

В Риме после реконструкции открывается Scala Sancta - Святая лестница из дворца Понтия Пилата, по которой,согласно поверью, поднимался Иисус Христос на суд к римскому правителю в день казни.

Издание Euronews сообщает, что ступени этой лестницы в IV веке из Иерусалима привезла римская царица Елена. Отмечается, что Святая лестница с 28-ю мраморными ступенями считается местом паломничества для христиан со всего мира. Впервые за 300 лет ею можно будет полюбоваться без деревянной защиты, под которой были найдены тысячи писем, фотографий и монет.

Реставратор Франческа Ченция рассказала, что с лестницы не снимали защиту с 1950 года. Под ней нашли не только слой пыли, а и много записок, монет и мелких предметов, которые оставили паломники.

Отмечается, что уже не одну сотню лет в это место приезжают паломники. Сообщается, что из-за особой святости этой реликвии верующие поднимаются по ней только на коленях, при этом читают молитвы на каждой ступени, чтобы искупить свои прегрешения.

Также известно, что кроме лестницы реставрации подверглись также фрески, покрывающие стены вокруг. Святая лестница будет открыта для свободного посещения в течение 60 дней до 9 июня.