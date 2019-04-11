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Святая лестница в Риме открылась после реставрации

Святая лестница в Риме открылась после реставрации
14:35 Сегодня Телеграф По материалам: УНН Фото: Твиттер

Новости мира: В Риме после реставрации открыли Святую лестницу с 28-ю мраморными ступенями, которая является местом паломничества для христиан со всего мира.

В Риме после реконструкции открывается Scala Sancta - Святая лестница из дворца Понтия Пилата, по которой,согласно поверью, поднимался Иисус Христос на суд к римскому правителю в день казни.

Издание Euronews сообщает, что ступени этой лестницы в IV веке из Иерусалима привезла римская царица Елена. Отмечается, что Святая лестница с 28-ю мраморными ступенями считается местом паломничества для христиан со всего мира. Впервые за 300 лет ею можно будет полюбоваться без деревянной защиты, под которой были найдены тысячи писем, фотографий и монет.

Реставратор Франческа Ченция рассказала, что с  лестницы не снимали защиту с 1950 года. Под ней нашли не только слой пыли, а и много записок, монет и мелких предметов, которые оставили паломники.

Отмечается, что уже не одну сотню лет в это место приезжают паломники. Сообщается, что из-за особой святости этой реликвии верующие поднимаются по ней только на коленях, при этом читают молитвы на каждой ступени, чтобы искупить свои прегрешения.

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Также известно, что кроме лестницы реставрации подверглись также фрески, покрывающие стены вокруг. Святая лестница будет открыта для свободного посещения в течение 60 дней до 9 июня.

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Паломники, Рим, Верующие, Молитва, Христиане, Святая лестница, Открылась после реставрации.
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