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В прокуратуру Швеции пришел запрос о возобновлении расследования против Ассанжа

В прокуратуру Швеции пришел запрос о возобновлении расследования против Ассанжа
04:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: Швейцарская прокуратура получила требование возобновить расследование в отношении Джулиана Ассанжа.

Прокуратура Швеции получила запрос на возобновление предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по обвинению в изнасиловании, сообщают в четверг британские СМИ. Соответствующее требование поступило от адвоката шведского истца, отмечают СМИ. В прокуратуре отметили, что расследование пока не возобновлено, сроки его возобновления неизвестны.

Основатель WikiLeaks подозревается в Швеции в изнасиловании и сексуальных домогательствах, якобы произошедших в августе 2010 года. По утверждению Дж.Ассанжа, половой контакт произошел по взаимному согласию с женщиной, подавшей на него с суд. Сам основатель WikiLeaks утверждает, что расследование в отношении него было политически мотивированным, так как оно началось после масштабной публикации WikiLeaks документов Пентагона. Позднее Дж.Ассанжа арестовали в Лондоне в связи с запросом Швеции, но его выпустили под залог в 2012 году, после чего он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне.

Ассанж признан виновным: в мае суд рассмотрит его экстрадицию

Предварительное расследование в отношении Дж.Ассанжа в Швеции было прекращено в мае 2017 года. Эквадор в четверг лишил Дж.Ассанжа права на убежище в эквадорском посольстве в Лондон, после чего основатель Wikileaks был арестован британской полицией. В то же день Дж.Ассанжа признали виновным в неявке в британский суд в 2012 году. Вопрос об экстрадиции, которую запрашивают США, суд начнет рассматривать в мае.

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Прокуратура, Швеция, Суд, Эквадор, Джулиан Ассанж, Расследование.
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