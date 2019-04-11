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Основателя WikiLeaks Ассанжа арестовали в центре Лондона

Основателя WikiLeaks Ассанжа арестовали в центре Лондона
13:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Полиция Лондона 11 апреля арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа после того, как власти Эквадора отказались предоставлять ему политическое убежище.

Полиция Лондона в четверг арестовала основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, говорится в сообщении на сайте полиции.

"Сегодня, 11 апреля, офицеры полиции Лондона арестовали Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне по ордеру, выданному Вестминстерским магистральным судом 29 июня 2012 года", - говорится в заявлении.

Арест был произведен после того, как власти Эквадора отозвали у Дж.Ассанжа право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.

В марте 2018 года Ассанжа лишили всех средств связи за нарушение обещание не вмешиваться в международную политику. Это произошло после заявления Ассанжа с критикой высылки российских дипломатов из западных стран в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей.

Ассанж покинул должность главреда WikiLeaks

 В конце сентября Ассанж ушел с поста главреда WikiLeaks из-за отсутствия интернета. На пост он назначил своего давнего соратника Кристина Храфнсона.

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Wikileaks, Лондон, Арест, Джулиан Ассанж.
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