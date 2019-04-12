В Елисейском дворце подтвердили встречу с Зеленским

Новости мира: Эммануэль Макрон в пятницу примет у себя кандидата в президенты Украины - шоумена Владимира Зеленского.

В Елисейском дворце подтвердили, что президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу примет у себя двух кандидатов в президенты Украины - шоумена Владимира Зеленского и действующего главу государства Петра Порошенко.

По информации издания, первым в 15:00 по местному времени Макрон примет Владимира Зеленского, после этого состоится встреча с Петром Порошенко. Во дворце не уточняют, пересекутся ли кандидаты на территории французского президента.

Известно, что прием кандидатов будет отличаться. Петра Порошенко Макрона примет с участием Республиканской гвардии. Встреча с Владимиром Заленский запланирована в более неформальной обстановке.

В Елисейском дворце утверждают, что переговоры, которые состоятся за 9 дней до второго тура выборов, не являются исключительными.Например, перед парламентскими выборами в Израиле Эммануэль Макрон принимал в Париже оппозиционного лидера Яира Лапида.