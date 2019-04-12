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Пятница, 12.04.2019
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В Елисейском дворце подтвердили встречу с Зеленским

В Елисейском дворце подтвердили встречу с Зеленским
05:04 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Эммануэль Макрон в пятницу примет у себя кандидата в президенты Украины - шоумена Владимира Зеленского.

В Елисейском дворце подтвердили, что президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу примет у себя двух кандидатов в президенты Украины - шоумена Владимира Зеленского и действующего главу государства Петра Порошенко.

По информации издания, первым в 15:00 по местному времени Макрон примет Владимира Зеленского, после этого состоится встреча с Петром Порошенко. Во дворце не уточняют, пересекутся ли кандидаты на территории французского президента.

Известно, что прием кандидатов будет отличаться. Петра Порошенко Макрона примет с участием Республиканской гвардии. Встреча с Владимиром Заленский запланирована в более неформальной обстановке.

В Елисейском дворце утверждают, что переговоры, которые состоятся за 9 дней до второго тура выборов, не являются исключительными.Например, перед парламентскими выборами в Израиле Эммануэль Макрон принимал в Париже оппозиционного лидера Яира Лапида.

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Все по теме:

Франция, Президент, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Выборы 2019.
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