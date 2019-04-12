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Киска отверг скандальный закон Словакии о запрете гимнов

Киска отверг скандальный закон Словакии о запрете гимнов
09:27 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Словакии приняли решение отказаться от закона о запрете исполнения иностранного гимна во избежания эскалации конфликта с Венгрией.

Президент Словакии Андрей Киска воспользовался правом вето относительно закона, который запрещал исполнять гимн других государств на мероприятиях, в которых не участвуют официальные лица, сообщает издание Aktuality.

Киска расценил изменения к закону как «несовместимые с принципами правовой определенности» и права.

Ранее, 27 марта Народны совет Словакии одобрил изменения в закон о государственных символах, новая редакция которых предусматривала разрешение на проигрывания или пения гимна иностранного государства на мероприятиях лишь в присутствии официальной делегации. За нарушение этого закона предусматривается штраф в размере 7 тыс. евро, но взыскать его разрешается лишь с юридического лица.

Отмечается, что изменения в закон могли обострить конфликт с нацменьшинством Венгрии, которое могло «лишиться» исполнения гимна во время спортивных мероприятий.

Закон должен был вступить в силу 15 мая.

Напомним, оппозиционный кандидат Зузанна Чапутова получает убедительную победу на президентских выборах в Словакии.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Зузану Чапутову с победой на выборах президента Словакии и пожелал ей успехов в служении народу.

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Словакия, Венгрия, Гимн, Андрей Киска.
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