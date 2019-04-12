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Суд в Эстонии "упрятал" за решетку российского шпиона ФСБ

Суд в Эстонии "упрятал" за решетку российского шпиона ФСБ
13:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости мира: Суд в Эстонии осудил своего гражданина на 3,5 года тюрьмы за работу на спецслужбы Российской Федерации.

Туртуский уездный суд принял решение о приговоре на 3,5 года тюрьмы для гражданина Эстонии Дмитрия Козлова из-за его связей с ФСБ Российской Федерации.

Согласно информации портала нацтелерадиовещания ERR, Дмитрий Козлов осужден на 3,5 года тюремного заключения из-за передачи ФСБ Российской Федерации секретной информации о зданиях, сотрудниках, режимах погранслужбы, расположенных у Лыунасской префектуре и связанных с охраной границы.

Отмечается, что гражданин Эстонии Дмитрий Козлов был завербован ФСБ для тайного сотрудничества, а в ноябре 2018 года ему были предъявлены обвинения. Суд с вынесением приговора, согласно информации издания, состоялся еще 20 марта.

В Госдуме РФ обвинили Эстонию в "геноциде русскоязычных" и требуют исключить ее из ООН

Напомним, в начале марта эстонский президент Керсти Кальюлайд отобрала звания с 1999 по 2015 у осужденного за шпионаж в пользу Российской Федерации Дениса Метсаваса

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Эстония, Суд, РФ, ФСБ, Шпион, Дмитрий Козлов.
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