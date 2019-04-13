Власти Венгрии будут забирать у родителей детей без прививки

Новости мира: Венгерский суд для более эффективной борьбы с корью разрешил временно забирать от родителей невакцинированных детей.

Конституционный суд Венгрии позволил временно забирать детей от родителей, если они не согласны по необоснованным причинам на их обязательное вакцинирование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Index.hu.

"В случае неоправданного отказа от осуществления обязательной вакцинации ребенка, права родителей на воспитание могут быть ограничены" и "если родители отказываются сотрудничать с властью, что представляет серьезную угрозу для ребенка, отделение детей от родителей можно считать конституционным", - сказал суд.

Он подчеркнул, что отделение ребенка от родителей может быть только временным.

В сообщении также отмечается, что эпидемия кори вызвана "антивакционной пропагандой, которая свободно распространяется в социальных сетях".

Напомним, с начала 2019 года корью в Украине заболели 35 тысяч человек, а от осложнений болезни умерли 14 человек.