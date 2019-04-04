Что нужно знать о вакцинации родителям

Новости шоу бизнеса: В МОЗе объяснили, в каких условия можно вводить ребенку вакцину. Эти требования обязаны знать в каждой семье.

Вакцинация не делается ребенку, у которого имеется высокий риск развития осложнений, или при состояниях, когда иммунный ответ на введенную вакцину не сформируется. Важно помнить, что наличие противопоказаний еще не значит, что в случае проведения прививки возникнет осложнение.

Несмотря на то, что в каждой стране перечень противопоказаний к вакцинации может несколько отличаться, в большинстве стран Европы, в США, Канаде и других странах мира перечень противопоказаний похож на противопоказания к вакцинации, определенные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Существует лишь несколько противопоказаний к вакцинации :

1. Острое заболевание, сопровождающееся температурой выше 38,5 °С.

2. Серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины: известна аллергическая реакция на один из компонентов вакцины (например, на желатин, неомицин, куриный белок и др.).

3. Заболевания и состояния организма, при которых иммунитет после введения вакцины может не сформироваться (например, в условиях химиотерапии у онкологических больных, при употреблении больших доз стероидных гормонов, при употреблении лекарств, подавляющих иммунитет, при СПИДе). Инактивированные вакцины безопасны для людей, ведь не содержат живого вируса или бактерии, однако успешная выработка иммунитета после введения вакцины не гарантируется.

4. Детям с неконтролируемой эпилепсией не рекомендуется вводить цельноклеточные вакцины против коклюша.

5. При беременности не рекомендуется введение "живых" вакцин (беременные женщины во многих странах вакцинируются от гриппа ежегодно инактивированными вакцинами).

В Украине перечень противопоказаний шире. Например, нельзя вакцинировать детей с повышенной температурой. Наличие противопоказаний к вакцинации определяется индивидуально для каждого ребенка. Противопоказания к вакцинации на длительное время (до 3 месяцев и более) устанавливаются иммунологической комиссией. Такие комиссии существуют при каждой центральной районной поликлинике. Если ваш ребенок пропустил прививку через противопоказания, вы можете продолжить курс вакцинации в дальнейшем по графику, который определит ваш педиатр.

Иногда прививки, защищающие вашего ребенка от инфекционных заболеваний, могут вызвать неприятные ощущения, например, незначительную боль в месте инъекции. По этой причине ребенок может нервничать и плакать, соответственно, после прививки он требует большего внимания. Иногда после прививки у ребенка может повыситься температура. В таком случае дайте ребенку лекарства без содержания аспирина - например, парацетамол.

Внимательно прочитайте инструкцию и дайте ту дозу, соответствующую возрасту ребенка. Не одевайте ребенка слишком тепло и не заворачивайте в несколько одеял. Температура в комнате, где находится ребенок, должна составлять около 22 °С. Ребенку необходимо пить много жидкости. и конечно же, обязательно сообщите врачу о повышении температуры или иное ухудшение состояния ребенка после вакцинации.