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Названы 4 самых полезных свойства куркумы

Названы 4 самых полезных свойства куркумы
13:07 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: О 4 наиболее ценных свойствах куркумы поведали французские диетологи.

Эта специя обладает множеством преимуществ для здоровья, подтвержденных наукой.

Улучшает работу печени. За счет присутствия антиоксидантов, куркума может предотвращать те повреждения, которые печени наносят токсины. Следовательно, эта специя является одним из лучших продуктов для защиты данного органа от самых разных недомоганий. 

Способствует пищеварению. Как уже было сказано выше, в куркуме высокий уровень антиоксидантов, за счет которых она производит противовоспалительное воздействие. Из-за этого куркума принимает активное участие в процессах пищеварения, делая их более полезными для здоровья.

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Помогает при ревматоидном артрите. Противовоспалительные свойства куркумы делают ее очень эффективным натуральным средством от одного из самых распространенных аутоиммунных заболеваний. Куркума может применяться в качестве комплементарного средства лечения ревматоидного артрита.

Предотвращает рак. С давних времен известны противораковые свойства этой популярные специи. Активные компоненты и антиоксиданты делают куркуму очень полезной для огромного числа людей, поскольку она позволяет снизить риск целого ряда злокачественных новообразований.

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Здоровье, Куркума, Советы медиков.
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