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Медики назвали наиболее полезный вид сока для гипертоников

Медики назвали наиболее полезный вид сока для гипертоников
12:29 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Эффективным средством для борьбы с гипертонией ученые называют апельсиновый сок.

В Великобритании высокое кровяное давление стало достаточно серьезной проблемой, ведущей к тяжелым осложнениям здоровья, если не заняться его лечением во время. 

При борьбе с высоким уровнем кровяного давления огромное значение имеет здоровое питание. По словам ученых, главным виновником повышения показателей является соль, по этой причине специалисты рекомендуют значительно сократить ее употребление. Имеется еще один способ для противодействия негативному влиянию соли — нужно употреблять калий. Как пояснили британские специалисты, контролировать давление помогают почки. Для процесса используется тонкий баланс натрия и калия. Употребление соли повышает количество натрия в крови, как следствия этот хрупкий баланс нарушается, и почки теряют способность выводить жидкость, вследствие чего давление повышается. Уровень калия можно повысить, употребляя больше фруктов и овощей, заменить их можно одним стаканом апельсинового сока в день.

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В цитрусовых содержится много витамина С, но они также являются отличным источником калия, что делает апельсиновый сок главным напитком, богатым калием. Одна чашка апельсинового сока в день обеспечивает 11% рекомендуемой суточной дозы калия. Также ученые советуют обратить внимание на другие продукты питания в рационе. Специалисты рекомендуют сократить употребление сахара и насыщенных жиров, кушать фрукты, ягоды, овощи, жирную рыбу, бобовые, орехи, молочные продукты, бананы и зеленые овощи. При этом следует отказаться от употребления алкоголя и кофе.

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Здоровье, Гипертония, Апельсиновый сок, Гипертоники, Советы медиков.
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