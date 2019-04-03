Врачи назвали напитки, снижающие чувство голода

Новости шоу бизнеса: Действенным средством контроля непомерного аппетита является ароматерапия.

Справиться с чувством голода во время соблюдения диеты помогут полезные травяные сборы.

"В народной медицине несколько десятков, а то и сотен, рецептов для снижения чувства голода. Но стоит помнить, что далеко не все травы можно употреблять без одобрения врача. К тому же, так же как и у лекарств, у лекарственных трав есть противопоказания, потому всегда нужно учитывать особенности организма, имеющиеся недуги и переносимость тех или иных веществ.

Существует простой и безопасный рецепт - на стакан теплой кипяченой воды берем 1 чайную ложку меда, выдавливаем несколько долек лимона, размешиваем и пьем маленькими порциями. 3 стакана этого напитка, выпитые в течение дня, обеспечат организм полезными микроэлементами, избавят от чувства голода, ускорят процесс избавления от лишних килограммов и запустят механизм самоочищения организма", - говорит диетолог Людмила Бабич.

Народные целители рекомендуют обратить внимание на настой листьев одуванчика, цветов пижмы и подорожника. Но не стоит превышать дозировку, которая указана на упаковке и не злоупотребляйте такими настоями, желая ускорить процесс.

Прекрасно справляется с чувством голода отвар из брусники или клюквенный морс без сахара.

Эфирные масла чайного дерева, лимона, мяты, хвойные экстракты не только наполнят ваш дом ароматами, успокоят нервную систему и поднимут настроение, но и помогут избавиться от чувства голода.