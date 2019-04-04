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В украинских больницах уже скоро появятся бесплатные тесты на рак

В украинских больницах уже скоро появятся бесплатные тесты на рак
13:08 Сегодня Телеграф По материалам: УНН Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Минздрав сообщил, что уже летом 2019 году украинцы смогут у своих семейных врачей получить бесплатные скрининговые тесты на рак.

исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун во время заседания правительства 3 апреля сообщила, что уже с лета этого года у украинцев появится возможность бесплатно получить направление на прохождение скрининговых исследований на наличие онкологических заболеваний.

По ее словам, в гарантированном пакете услуг первичного звена будут включены скрининговые тесты на рак.  По ее словам, правительство и Министерство здравоохранения начнет развивать программу "Бесплатная диагностика", в которую и входят дополнительные тесты по раннему выявлению рака.

Супрун подчеркнула, что в Украине на сегодняшний день очень высокий уровень смертности от онкозаболеваний именно из-за поздней диагностики.

В связи с этим, правительство приняло решение, что начиная с лета 2019 года у каждого украинца, который подписал декларацию со своим семейным врачом,  появится возможность получить направление на бесплатную диагностику по заболеваний раком.

Ранее сообщалось, что в Украине на данный момент  действует утвержденный список профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим медосмотрам. Среди них - учителя, работники дошкольных учреждений, врачи. В Минсоцполитики предлагают изменить законодательство и дополнить список новой позицией, а именно - работниками сферы соцуслуг.

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Все по теме:

Украинцы, Ульяна Супрун, Прохождение, Бесплатная диагностика, Декларация с семейным врачом, Бесплатные тесты на рак.
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