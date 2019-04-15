Спустя два года: Nord Stream 2 вновь просит разрешения у Дании

Новости мира: Руководство проекта Nord Stream 2 в третий раз попросило у Дании разрешения на строительство газопровода.

Компания Nord Stream 2 подала Дании третью заявку по маршруту газопровода "Северный поток-2" в водах к югу от острова Борнхольм.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайте компании.

"Сегодня, спустя более чем два года после подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании, компания Nord Stream 2 AG подает заявку по третьему варианту маршрута газопровода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявка подается согласно решению датского энергетического агентства от 26 марта 2019 года.

Территория к югу от острова Борнхольм ранее была спорной между Данией и Польшей и поэтому не была доступна для разработки каких-либо проектов. Договоренность между двумя странами теперь достигнута, но еще не ратифицирована Польшей.

На рассмотрении Дании уже находятся две заявки от компании Nord Stream 2.

Напомним, Украина продолжает свою борьбу за прекращение строительства трубопровода "Северный поток - 2", заявил президент Украины Петр Порошенко.