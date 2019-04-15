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Лондон готовит варианты "жесткого" Brexit

Лондон готовит варианты "жесткого" Brexit
15:47 Сегодня Телеграф

Новости мира: Британский премьер-министр Тереза Мэй хочет выйти из тупика по вопросу Brexit путем выхода из ЕС без соглашения.

Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство будет продолжать готовиться к выходу Великобритании из ЕС без соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Мэй сообщила о намерениях продолжать работу над подготовкой к сценарию "жесткого" Brexit во внутренней правительственной записке.

Кроме того, премьер Британии не рассматривает досрочные парламентские выборы в качестве способа выйти из тупика в вопросе о Brexit в парламенте.

Ранее СМИ сообщали, что британское правительство решило приостановить внедрение мероприятий, которые имели целью облегчить возможном выходе страны из ЕС без соглашения с Брюсселем, через отсрочку Brexit.

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Напомним, на экстренном саммите в Брюсселе достигнуто согласие 27 государств-членов ЕС по переносу срока Brexit.

Лидеры ЕС также решили, что если Великобритания не одобрит соглашение до 22 мая и откажется от участия в выборах в Европарламент, ее членство в блоке прекратится 31 мая.

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Великобритания, Тереза Мэй, Brexit.
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