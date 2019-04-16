Скачать
Вторник, 16.04.2019
"Укрнафта" выиграла у России суд за крымские активы
"Укрнафта" выиграла у России суд за крымские активы
Украинцы рассказали, чего ожидают от нового президента в первые 100 дней
Украинцы рассказали, чего ожидают от нового президента в первые 100 дней
Бавария хочет купить Мбаппе
Бавария хочет купить Мбаппе
Стало известно, как не мучиться от голода в пост
Стало известно, как не мучиться от голода в пост

Названа возможная причина пожара в Соборе Парижской Богоматери

Названа возможная причина пожара в Соборе Парижской Богоматери
15:26 Сегодня Телеграф По материалам: Интерфакс-Украина

Новости мира: Прокурор Парижа Реми Хейц считает, что вероятной причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери стала случайность.

Прокурор Парижа Реми Хейц опроверг версию, что пожар в Соборе Парижской Богоматери мог возникнуть в следствие поджога. Отмечается, что на данный ммоент правоохранители рассматривают версию, что возгорание произошло случайно.

По словам парижского прокурора, расследованием причин пожара будут заниматься пять следователей. По его подсчетам,  расследование будет "долгим и сложным". 

Известно, что в ближайшее время будут допрошены сотрудники пяти компаний, которые были наняты для ремонта на крыше собора. Именно там, скорее всего, и вспыхнул пожар.

Сообщается, что сотрудникам пожарной службы удалось сохранить 850-летнюю основную каменную конструкцию готического здания, включая две башни, но шпиль и крыша полностью сгорели и обрушились.

Мэр Парижа Анна Идальго рассказала журналистам, что пожарным и властям удалось вынести ценные предметы культуры и произведения искусства из объятого пламенем Собора Парижской Богоматери. Но,  не предоставила точных данных о том, сколько ценностей в итоге удалось вынести из собора.

Госсекретарь министерства внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что в Париже собралась экспертная группа архитекторов для экстренного совещания, чтобы оценить ущерб, нанесенный пожаром. 

Семья французских миллиардеров Пино выделила €100 млн на восстановление Нотр-Дам

Благотворительный фонд "Друзья Нотр-Дам де Пари" сообщил, что в 2014 году был проведен аудит, согласно которому было установлено, что историческое здание нуждается в ремонте. Общие затраты на реставрацию Нотр-Дам де Пари оценивались почти в 150 млн евро. Эти оценки включают главную инфраструктуру, а также другие архитектурные и культурные сокровища. На тот момент, было подсчитано, что реконструкция должна быть завершена через 5 лет, или максимум через 15.

Пожар в Нотр-Даме начался вечером в понедельник, 15 апреля, обрушился шпиль собора, а также оказалась уничтожена почти вся крыша. Пожарная служба Парижа сообщила, что в результате тушения пожара в соборе Парижской Богоматери пострадали двое полицейских и пожарный.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Причина пожара, Пожар в Соборе Парижской Богоматери, Пожар в Нотр-Дам-де-Пари, Случайное возгорание.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 16 апреля – День Никиты, День Гафии
03 Прогноз погоды на 16 апреля: будет прохладно, пасмурно и дождливо
04 Экс-тренер сборной Украины по боксу - о переходе Усика в хэвивейт
05 Короткие поздравления с Днем рождения на 16 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Украину надвигаются сильные заморозки
На Украину надвигаются сильные заморозки
Россия резко увеличила объемы транзита газа через Украину
Россия резко увеличила объемы транзита газа через Украину
Выборы 2019: за кого намерены проголосовать украинцы во втором туре
Выборы 2019: результаты опроса КМИС
Какая стоимость продуктов по состоянию на 16 апреля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 16 апреля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь