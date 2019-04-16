Названа возможная причина пожара в Соборе Парижской Богоматери

Новости мира: Прокурор Парижа Реми Хейц считает, что вероятной причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери стала случайность.

Прокурор Парижа Реми Хейц опроверг версию, что пожар в Соборе Парижской Богоматери мог возникнуть в следствие поджога. Отмечается, что на данный ммоент правоохранители рассматривают версию, что возгорание произошло случайно.

По словам парижского прокурора, расследованием причин пожара будут заниматься пять следователей. По его подсчетам, расследование будет "долгим и сложным".

Известно, что в ближайшее время будут допрошены сотрудники пяти компаний, которые были наняты для ремонта на крыше собора. Именно там, скорее всего, и вспыхнул пожар.

Сообщается, что сотрудникам пожарной службы удалось сохранить 850-летнюю основную каменную конструкцию готического здания, включая две башни, но шпиль и крыша полностью сгорели и обрушились.

Мэр Парижа Анна Идальго рассказала журналистам, что пожарным и властям удалось вынести ценные предметы культуры и произведения искусства из объятого пламенем Собора Парижской Богоматери. Но, не предоставила точных данных о том, сколько ценностей в итоге удалось вынести из собора.

Госсекретарь министерства внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что в Париже собралась экспертная группа архитекторов для экстренного совещания, чтобы оценить ущерб, нанесенный пожаром.

Благотворительный фонд "Друзья Нотр-Дам де Пари" сообщил, что в 2014 году был проведен аудит, согласно которому было установлено, что историческое здание нуждается в ремонте. Общие затраты на реставрацию Нотр-Дам де Пари оценивались почти в 150 млн евро. Эти оценки включают главную инфраструктуру, а также другие архитектурные и культурные сокровища. На тот момент, было подсчитано, что реконструкция должна быть завершена через 5 лет, или максимум через 15.

Пожар в Нотр-Даме начался вечером в понедельник, 15 апреля, обрушился шпиль собора, а также оказалась уничтожена почти вся крыша. Пожарная служба Парижа сообщила, что в результате тушения пожара в соборе Парижской Богоматери пострадали двое полицейских и пожарный.