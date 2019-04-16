В Мадриде эвакуирували 235-метровый небоскреб из-за ложной угрозы взрыва

Новости мира: В Мадриде эвакуировали небоскреб из-за ложного сообщения об угрозе взрыва бомбы.

В испанском Мадриде полиция эвакуировала людей из небоскреба Torre Espacio в связи с сообщениями об угрозе взрыва бомбы, которые оказались ложными. Об этом сообщила полиция Испании в Twitter.

"Сейчас полиция работает в небоскребе Torrespacio, который эвакуируют из соображений безопасности. Просим всех, кто находится в помещении или в непосредственной близости к зданию, следовать инструкциям персонала", - говорится в сообщении.

Впоследствии издание El Pais сообщило, что взрывчатку не нашли, после того, как дважды проверили здание.

Ранее поступило предупреждение о взрывчатке в австралийском посольстве на 24-м этаже. Отметим, что также в небоскребе располагаются посольства Великобритании, Канады и Нидерландов.

Высота Torre Espacio составляет 230 метров и 56 этажей. Это четвертое по высоте здание в Мадриде.

Torrespacio является четвертым по высоте небоскребом в Испании.

Как сообщалось, с Майдана Независимости в Киеве эвакуировали около 1,5 тыс. лиц, из-за информации о заминировании.