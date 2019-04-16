Макрон заявил о намерении реконструировать Нотр-Дам в течение пяти лет

Новости мира: Президент Франции Эммануэль Макрон после масштабного пожара в Нотр-Дам де Пари обратился к французкому народу.

Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.

По словам Макрона, французы должны объединиться, чтобы восстановить собор. Президент анонсировал, что Нотр-Дам де Пари будет восстановлен в течение 5 лет.

Ранее сообщалось, что на реставрацию собора уйдет минимум 5-15 лет и сотни миллионов евро.

"За свою историю мы построили города, порты, церкви. Многие сгорели, были уничтожены. Каждый раз мы их перестраивали. Пожар в Нотр-Даме говорит нам, что наша история никогда не забудется", - заявил он.

Как сообщалось, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. В результате пожара обвалился шпиль собора. Структуру здания Нотр-Дам-Де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии, Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня. Сегодня утром пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидировали