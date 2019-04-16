Пожар в Нотр-Даме: на восстановление собрали уже 600 миллионов евро

Новости мира: Самые богатые люди Франции готовы пожертвовать на восстановление Собора огромные средства.

Компании и физические лица присоединились к сбору средств на реконструкцию Собора Парижской Богоматери. Сейчас общая сумма пожертвований достигла суммы в 600 миллионов евро.

Как сообщает DW, среди крупнейших благотворителей – семья французского миллиардера Бернара Арно и его группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), которые пожертвуют 200 миллионов евро. Такую же сумму отдаст на восстановление собора семья Беттанкур, которая владеет концерном l'oréal. Не менее 100 миллионов евро пожертвует на реставрацию Нотр-Дам и один из самых богатых людей Франции Франсуа Анри Пино (его компания Kering владеет брендами Gucci и Yves Saint Laurent).

Французский нефтяной гигант Total также жертвует 100 миллионов евро. Фонд French Heritage Foundation также получил согласие от анонимных благодетелей на пожертвования в размере более 1,6 миллиона евро.

Кроме того, "анонимные парижане" собрали на 16 апреля 20 тысяч евро. Глава мэрии Парижа Анн Идальго предложила провести международную конференцию доноров для сбора средств на реставрацию собора Нотр-Дам. По ее словам, из бюджета города будет выделено 50 миллионов евро на восстановление памятника. Кроме того, парижский регион Иль-де-Франс планирует пожертвовать десять миллионов евро на реставрационные работы. Представители французского Фонда наследия также начали национальную кампанию по сбору средств на восстановление Нотр-Дам.

Как сообщалось, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. В результате пожара обвалился шпиль собора. Структуру здания Нотр-Дам-Де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии, Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня. Сегодня утром пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидировали.