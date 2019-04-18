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В Польше называют успехом размещение в Висле "Форта Трампа"

В Польше называют успехом размещение в Висле "Форта Трампа"
21:10 Сегодня Телеграф

Новости мира: Общий успех США и Польши по размещению так называемого "Форта Трампа" у Вислы все ближе.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подтверждает, что решение о постоянной базе американских войск над Вислой приближается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

"Мы действительно очень близки к достижению нашей общей цели. Это будет наш общий успех. Успех для Польши, так как мы будем укреплять наши оборонительные возможности, но и успех для Соединенных Штатов, так как сфера свободного мира укрепляется в польско-американских отношениях и в отношениях в рамках Североатлантического альянса", - заявил Блащак.

Кроме того, президент США Дональд Трамп склоняется к визиту в Польшу 1 сентября, чтобы объявить об укреплении американских сил, пишет издание.

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Ранее сообщалось, США планируют дополнительно разместить в Польше до 6 тыс. солдат, вероятно, к визиту Дональда Трампа в страну 1 сентября.

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США, Польша, Армия США, Висла, Мариуш Блащак, Форт Трампа.
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