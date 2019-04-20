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Шесть кораблей НАТО зашли в порт Польши

Шесть кораблей НАТО зашли в порт Польши
03:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: informator.news

Новости мира: В порт Польши прибыли 6 кораблей НАТО.

Шесть кораблей Первой постоянной группы военно-морских сил НАТО зашли в порт Гдыня на Балтийском побережье Польши. Об этом сообщает телеканал TVN24.

В частности, в порт прибыли американский эсминец Gravely, польский фрегат Генерал Казимир Пулавский, испанский фрегат Almirante Juan De Borbon, британский фрегат Westminster и танкер ВМС Германии Rhon. Корабли вошли в порт с рабочим визитом и покинут его 23 апреля. В это время на борт некоторых из них смогут подняться посетители.

Напоминаем, три военных корабля стран НАТО совершили переход через Босфор и вышли в Черное море. Об этом сообщает CNN Turk.

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Польша, НАТО, Порт, Корабли.
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