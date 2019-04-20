Германия и Австрия отказываются от печати банкнот номиналом в 500 евро

Новости мира: Германия и Австрия прекращают выпуск банкнот в 500 евро.

ФРГ и Австрия с 26 апреля прекратят выпускать купюры номиналом в 500 евро.

Об этом сообщает DW.

"Германия и Австрия с 26 апреля прекратят выпускать банкноты номиналом в 500 евро. Остальные 17 стран Еврозоны сделали это еще в январе. Но ФРГ и Австрия получили возможность "плавного перехода", поскольку именно здесь вращается больше 500-евровых купюр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повышенного спроса на самую крупную по номинальной стоимости купюру в последнее время в ФРГ не наблюдалось. Банкноты номиналом в 500 евро, которые сейчас находятся на руках у граждан, не изымаются из обращения, ими можно пользоваться и обменивать без каких-либо ограничений.

Европейский центробанк решил прекратить выпуск банкнот номиналом в 500 евро из-за беспокойства, что они могут "способствовать незаконной деятельности". Было обнаружено, что купюры именно такого высокого номинала чаще всего используются в операциях, связанных с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и финансированием терроризма.

Банкноты в 500 евро иногда называют "Бен Ладеном", поскольку их можно легко и незаметно перевозить. Например, миллион евро в таких купюрах весит всего 2,2 килограмма и легко помещается в сумку от ноутбука. Между тем такая же сумма в купюрах по 100 долларов, которые являются высшим номиналом американской валюты, весит в шесть раз больше.

В Германии критически отнеслись к решению ЕЦБ об отказе от выпуска купюры номиналом 500 евро. Согласно данным Бундесбанка, в теневой экономике находится лишь незначительная часть наличных средств. В общем, только 14 процентов средств, поступающих в филиалы Бундесбанка, имеют опосредованное отношение к теневой экономике.

С 28 мая Европейский центральный банк запустит в обращение новые банкноты номиналом 100 и 200 евро, которые более защищены, чем старые купюры этих номиналов. Новые банкноты будут иметь те же элементы защиты, что и новые купюры номиналом 50 евро, которые были выпущены в 2017 году. На них будет размещен портрет Европы в виде голограммы и водяного знака.