Сегодня проходят выборы в Северной Македонии: в бюллетене всего 3 кандидата

Новости мира: Северная Македония сегодня в первом туре выбирает нового президента среди трех кандидатов.

В Северной Македонии сегодня проходит первый тур выборов нового президента страны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На должность претендуют всего три кандидата, мандат нынешнего президента Георге Иванова заканчивается 12 мая.

Кандидатом от правящей коалиции является 55-летний Стево Пендаровски, который в своей кампании настаивал на интеграции страны в НАТО и ЕС.

Оппозиционная партия VMRO-DPMNE выдвинула 64-летнюю Гордана Силяновску-Давкову, выступавшую против соглашения с Грецией о переименовании страны и во время предвыборных выступлений она заявляла, что сделает все, чтобы его пересмотреть.

Албанские оппозиционные партии поддержали 59-летнего Блерима Реку, который призвал к равенству между гражданами и необходимости ускорения реформ.

Кандидат может выиграть уже в первом туре, если получит 50% плюс один голос от общего числа зарегистрированных избирателей.

Второй тур выборов, если он понадобится, запланирован через две недели, 5 мая. Во время второго тура выборов явка должна превышать 40%, чтобы выборы были признаны действительными.

Напомним, в Украине в воскресенье, 21 апреля, проходит второй тур голосования на выборах Президента Украины, участки будут работать с 8:00 по 20:00.