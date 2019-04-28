Поздравление от Папы Римского Франциска с Пасхой

Новости мира: Папа Римский Франциск поздравил православных, которые отмечают Пасху по юлианскому календарю и пожелал, чтобы Господь одарил их радостью и миром.

Папа Римский Франциск поздравил православных с Пасхой. Свои поздравления понтифик выразил во время воскресной проповеди на площади Святого Петра, сообщает Vatican News.

"Посылаю искренние пожелания нашим братьям и сестрам из восточных церквей, которые сегодня отмечают Пасху по юлианскому календарю. Пусть воскресший Господь одарит их радостью и миром", - сказал Франциск.

Также стало известно, что Папа Франциск пожертвовал 500 тысяч долларов США на помощь мигрантам в Мексике.

Об этом говорится в заявлении, которое было обнародовано на сайте его благотворительной организации peter's Pence.

"Папа Франциск пожертвовал 500 тысяч долларов США на помощь мигрантам в Мексике", - говорится в заявлении.

Как сообщает организация, Папа принял такое решение после того, как финпомощь со стороны мексиканского правительства и частных лиц начала уменьшаться после уменьшения освещения темы мигрантов в Мексике, которые пытаются попасть в США.

Отмечается, что деньги будут распределены на 27 проектов в 16 мексиканских епархиях и общинах, которые обеспечивают людей в беде едой и крышей над головой. В организации отметили, что в 2018 году в Мексику прибыло шесть караванов с почти 75 тысячами мигрантов из Гондураса, Эль Сальвадора и Гватемалы. Все они не смогли попасть в США и остались без дома и средств к существованию.

Напомним, православные христиане в воскресенье, 28 апреля, празднуют Пасху – Воскресение Христово – главный праздник церковного года. Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов поздравили украинцев с Пасхой. Свое поздравление также опубликовал и победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский.