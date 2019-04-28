Скачать
Воскресенье, 28.04.2019
Услуга оформления загранпаспорта и ID-карты подорожает: когда и на сколько
Услуга оформления загранпаспорта и ID-карты подорожает: когда и на сколько
В храмах Украины прошли массовые мероприятия по случаю Пасхи (Фото)
В храмах Украины прошли массовые мероприятия по случаю Пасхи (Фото)
Украина уступила Японии в стартовом матче чемпионата мира по хоккею
Украина уступила Японии в стартовом матче чемпионата мира по хоккею
Пасха 2019: Украинские селебрити сегодня отмечают светлый праздник
Пасха 2019: Украинские селебрити сегодня отмечают светлый праздник

Поздравление от Папы Римского Франциска с Пасхой

Поздравление от Папы Римского Франциска с Пасхой
16:15 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Папа Римский Франциск поздравил православных, которые отмечают Пасху по юлианскому календарю и пожелал, чтобы Господь одарил их радостью и миром.

Папа Римский Франциск поздравил православных с Пасхой.  Свои поздравления понтифик выразил во время воскресной проповеди на площади Святого Петра, сообщает Vatican News.

"Посылаю искренние пожелания нашим братьям и сестрам из восточных церквей, которые сегодня отмечают Пасху по юлианскому календарю. Пусть воскресший Господь одарит их радостью и миром", - сказал Франциск.

Также стало известно, что Папа Франциск пожертвовал 500 тысяч долларов США на помощь мигрантам в Мексике. 

Об этом говорится в заявлении, которое было обнародовано на сайте его благотворительной организации peter's Pence.

"Папа Франциск пожертвовал 500 тысяч долларов США на помощь мигрантам в Мексике", - говорится в заявлении.

Как сообщает организация, Папа принял такое решение после того, как финпомощь со стороны мексиканского правительства и частных лиц начала уменьшаться после уменьшения освещения темы мигрантов в Мексике, которые пытаются попасть в США.

Отмечается, что деньги будут распределены на 27 проектов в 16 мексиканских епархиях и общинах, которые обеспечивают людей в беде едой и крышей над головой. В  организации отметили, что в 2018 году в Мексику прибыло шесть караванов с почти 75 тысячами мигрантов из Гондураса, Эль Сальвадора и Гватемалы. Все они не смогли попасть в США и остались без дома и средств к существованию.

Напомним, православные христиане в воскресенье, 28 апреля, празднуют Пасху – Воскресение Христово – главный праздник церковного года.  Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов поздравили украинцев с Пасхой. Свое поздравление также опубликовал и победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Поздравление, Пасха, Папа Римский Франциск, Православные, Пожелание.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 28 апреля – Пудов день, Святой Андрей
02 Пасха 2019: красивые поздравления с Воскресением Христовым в стихах и прозе
03 Зеленский надеется, что РФ на ближайшей встрече покажет готовность к деэскалации на Донбассе
04 Пасха 2019: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
05 Сиренко брутально нокаутировал Робутти в первом раунде (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Заместитель Турчинова заявил о планах ликвидации &quot;Укроборонпрома&quot;
В СНБО заявили о планах ликвидации "Укроборонпрома"
В синагоге Калифорнии произошла стрельба
В синагоге Калифорнии произошла стрельба
Погода на 29 апреля: на Пасху дожди по всей территории Украины
На Пасху дожди по всей территории Украины
Пасха 2019: Как отмечают этот праздник в разных странах
Пасха 2019: Как отмечают этот праздник в разных странах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь