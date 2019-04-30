Экс-премьера Италии Берлускони срочно госпитализировали

Новости мира: Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в больницу Сан-Рафаэль в Милане с почечной коликой.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во вторник, 30 апреля, госпитализирован в Милане. По информации, он сейчас находится в больнице Сан-Раффаэле из-за почечной колики.

Известно, что в 2016 году в этой же больнице политику проводили операцию на открытом сердце. Пресс-служба бывшего премьер-министра Италии заявила, что Берлускони намерен сразу же после того, как только закончится текущее обследование, принять участие в митинге "Вперед, Италия", в котором примут участие кандидаты на европейских выборах.

Отмечается, что 82-летний бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони проходил плановое обследование. Тогда, состояние его здоровья не вызывало опасений у врачей.

Во вторник, 30 апреля, у него было запланировано выступление на пресс-конференции в поддержку кандидатов его партии "Вперед, Италия" на выборах в Европарламент. Сообщается, что мероприятие пройдет в 25 км от Милана, где находится собственная вилла Сильвио Берлускони.

Сильвио Берлускони считают одним из богатейших бизнесменов Италии. По данным, его состояние оценивается в 6 миллиардов долларов. Он неоднократно возглавлял правительство Италии.

Напомним, в марте 2019 года стало известно о гибели 33-летней бывшей модели Иман Фадиль, которая проходила свидетельницей по "делу Руби". Ее показания легли в основу обвинения против Берлускони и его окружения о вовлечении женщин в проституцию. Берлускони, узнав о смерти женщины, сказал, что никогда не был знаком с ней. Итальянские СМИ сообщали, что Фадил могла умереть от отравления радиоактивными веществами.