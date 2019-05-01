Насилие на первомае в Париже: задержаны 165 демонстрантов

Новости мира: На улицах Парижа 1 мая произошли массовые столкновения протестующих с полицией.

Во французской столице в среду произошли столкновения между участниками первомайских протестов и сотрудниками полиции, вследствие чего задержаны 165 человек.

Об этом сообщает Euronews.

"Первомайские протесты в Париже переросли в насилие, а полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ в городском районе Вавен. Согласно заявлению французской полиции, около полудня были задержаны 165 человек, проведены более 9 тыс. поверхностных осмотров", - говорится в сообщении.

В столице Франции приняты повышенные меры безопасности во время нынешних первомайских демонстраций, учитывая продолжающееся напряжение ситуации вокруг протестов "желтых жилетов". Опасения полиции были связаны с тем, что склонные к насилию хулиганы могут присоединиться к первомайским демонстрациям для провоцирования противостояния с сотрудниками правоохранительных органов.

В Казахстане задержаны десятки людей, которые вышли на акции с призывом освободить политзаключенных и бойкотировать президентские выборы.

Ранее сообщалось, на первомайских акциях в России задержали более ста человек.

Напомним, в центре Запорожья более полусотни жителей с красными знаменами под руководством лидеров запорожских коммунистов отметили Первомай на несанкционированном митинге, а также призвали горожан принять участие в шествии Полка Победы 9 мая.