Массовая забастовка пилотов в Скандинавии завершена

Новости мира: В Скандинавии профсоюзы смогли договориться с авиакомпанией SAS для прекращения недельной забастовки пилотов.

Недельная забастовка авиаперевозчиков в Скандинавии завершилась договоренностью компании SAS с профсоюзом пилотов. Об этом сообщает The Local.

Генеральный директор SAS Рикард Густафсон в четверг заявил в Стокгольме, что рад завершению конфликта и возобновлению регулярных бесперебойных пассажирских авиаперевозок.

По словам пресс-секретаря Фреи Аннаматц, на сегодняшний день проходят работы над трафиком, поэтому компании потребуется еще некоторое время для окончательного приведения авиадвижения к норме. Представитель SAS посоветовала пассажирам следить за актуальной информацией на ресурсах компании.

Гендиректор SAS прогнозирует полное возобновление перевозок уже через 24 часа до вечера пятницы. По его словам, сотрудникам компании необходимо разместить самолеты в соответствующих местах.

Недельные забастовки в Швеции, Норвегии и Дании затронули более 380 тысяч пассажиров из-за отмены 4 тысяч рейсов.

Инициаторы забастовки, шведская ассоциация пилотов выступала с заявлением об отсутствии успеха в переговорах с SAS по улучшению условий работы пилотов самолетов, в частности профсоюз критиковал авиакомпанию за непредсказуемые графики и несоблюдение безопасности на рабочих местах.

Пилоты SAS объявили забастовку в пятницу, когда не удалось достичь договоренностей во время переговоров по заработной плате. Около 70% рейсов авиакомпании были отменены. Забастовка повлияет на около 170 000 пассажиров только за выходные.