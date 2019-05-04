Беларусь определилась с представителем на юбилее "Восточного партнерства"

Новости мира: Беларусь на юбилее "Восточного партнерства" представит глава МИД Владимир Макей.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей поедет в Брюссель на 10-летие инициативы "Восточное партнерство".

"Главой государства поручено министру иностранных дел представлять нашу страну на мероприятиях, посвященных 10-ой годовщине "Восточного партнерства", - сообщил агентству пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Он подтвердил, что белорусская сторона получила приглашения в адрес президента Беларуси на предстоящие мероприятия в Брюсселе.

"Надеемся, что уже в ближайшем будущем, по мере осуществления основных целей и задач ВП как на многостороннем, так и двустороннем треках, будут сформированы условия, которые позволят провести полноценный визит главы государства в Брюссель", - подчеркнул пресс-секретарь.

А.Глаз напомнил, что Беларусь не просто заинтересована в полноправном участии в "Восточном партнерстве", но и самым активным образом вовлечена в реализацию этой инициативы. "Мы рассматриваем ее как неконфронтационный и прагматичный инструмент для развития диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Европейским Союзом", - сказал он.

Пресс-секретарь заметил, что по линии "Восточного партнерства" имеются определенные наработки и достижения, но его потенциал, особенно что касается развития двусторонних белорусско-европейских отношений, еще далек от реализации.

Десятилетие "Восточного партнерства" будет отмечаться 13 мая.

В 2017 году в саммите "Восточного партнерства", на который также был приглашен А.Лукашенко, от официального Минска участвовал В.Макей.

"Восточное партнерство" - инициатива Евросоюза, учрежденная в 2009 году.

Направлена на углубление и укрепление отношений с шестью восточными соседями ЕС: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.