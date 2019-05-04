Стало известно, когда восстановят Триумфальную арку в Париже

Новости мира: Триумфальную арку обещают полностью восстановить до 8 мая после актов вандализма "желтых жилетов".

Триумфальная арка в Париже, которая была повреждена во время протестов "желтых жилетов" в прошлом году, будет полностью восстановлена к празднованию Дня победы в Европе 8 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Монумент, в котором находится могила Неизвестного Солдата, был вандализирован во время антиправительственных демонстраций в декабре.

Министр культуры Франции Франк Ристер заявил, что 1,2 миллиона евро было потрачено на восстановление поврежденных статуй и оборудования внутри достопримечательности.

Кроме граффити на стенах и сломанного оборудования, протестующие разбили произведения искусства, в том числе копию знаменитой скульптуры "Марсельеза".

"Реставрацию было сделано всего за несколько месяцев, что очень быстро", - сказал Ристер.

Он сказал, что все будет готово к среде, когда состоится празднование 74-й годовщины капитуляции нацистской Германии перед союзниками.

Памятник, который был построен Наполеоном в память о его многочисленных военных победах, вновь открылся менее чем через две недели после того, как 1 декабря его повредили демонстранты.