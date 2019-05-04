Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции: 8 погибших

Новости мира: У берегов Турции затонула лодка с мигрантами, есть погибшие

У берегов района Айвалык турецкой провинции Балыкесир затонула лодка с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли восемь человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Анадолу.

По данным Командования сил береговой охраны Турции, среди восьми погибших мигрантов были три женщины и пять детей.

Спасти удалось пять человек, в том числе женщину и ребенка.

Еще четыре человека, по данным агентства, числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.

Сообщается, что в район происшествия направлены катера береговой охраны и два вертолета.