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Госсекретарь США Помпео в Лондоне обсуждал "иранскую проблему"

Госсекретарь США Помпео в Лондоне обсуждал "иранскую проблему"
15:49 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: Твиттер

Новости мира: Рабочий визит Майка Помпео в Ирак завершился посещением Великобритании для согласования "специальных отношений".

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Британию, чтобы согласовать "специальные отношения" со страной после Brexit, на фоне того, как Иран заявил, что может прекратить соблюдение частей большой ядерной сделки, из которой США вышли в прошлом году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Помпео прибыл в Лондон после незапланированного визита в Ирак, где он выразил опасения по поводу безопасности США на фоне роста напряженности с Ираном.

Американские военные заявили во вторник, что бомбардировщики B-52 будут среди дополнительных сил, направляющихся на Ближний Восток, чтобы противостоять там "явным признакам" угроз со стороны Ирана, о чем заявляет администрация президента Дональда Трампа.

"Сигнал, который мы направили иранцам, я надеюсь, ставит нас в положение, откуда мы можем сдерживать, и иранцы дважды подумают о нападении на американские интересы", - сказал Помпео. Американская разведка была "очень конкретной" относительно угрозы нападений, сказал он.

Россия обвинила США в выходе Ирана из ядерного соглашения

В Лондоне Помпео должен встретиться с премьер-министром Терезой Мэй. Он уже встретился с министром иностранных дел Джереми Хантом. США также разгневаны тем, что Лондон решил позволить китайской Huawei ограниченное участие в строительстве частей британской сети 5G.

Напомним, Иран сегодня объявил, что на 60 дней прекращает соблюдать обязательства по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

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США, Великобритания, Иран, Ирак, Brexit, Майк Помпео.
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