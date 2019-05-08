В Турции на горе Улудаг внезапный майский снег

Новости мира: На турецкой горе Улудаг в мае выпал снег толщиной до 6 сантиметров.

На северо-западе Турции выпал снег, уровень покрова достиг 6 см.

Об этом сообщает CNN Turk .

«Снежный сюрприз в мае на горе Улудаг. Толщина снега достигала местами 6 сантиметров », - сообщили метеорологи.

Туристические объекты на горе Улудаг, которая зимой является известным лыжным курортом, уже закрыты, катание прекращено в связи с завершением сезона. Но снег, выпавший вновь, привлек туристов. Люди едут на гору, чтобы насладиться красивыми зимними пейзажами.

Метеорологи прогнозируют снижение температуры воздуха до -10 градусов Цельсия.

Напомним, в Ивано-Франковской области в Верховинском районе выпал снег.

"Утро 7 мая 2019 год Верховинский район Буковецкий перевал. В горах интересно и весело, кто не живет в горах не поймет", - отметил председатель районного совета Шкиндюк.

Франция, Бельгия, Словения, Германия и часть Италии 6 мая накрыло снегом. В некоторых местах шар осадков достигал 15 сантиметров.