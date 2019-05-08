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Правительство Британии усиливает оборону в космосе

Правительство Британии усиливает оборону в космосе
21:45 Ср, 8 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости мира: В Лондоне боятся, что Москва может начать сбивать оборонительные спутники других стран.

Первая стратегия космической обороны Великобритании определяет 10 рисков для спутников страны, среди которых хакерские атаки, ракетные атаки и их "постоянное уничтожение". Данные, которые собирают орбитальные аппараты, играют ключевую роль для коммуникаций и военных операций.

Как пишет Daily Star, стратегия Министерства обороны Великобритании предостерегает, что атаки против спутников могут вывести из строя инфраструктуру королевства.

"Россия и Китай признали, что испытывают ракеты-перехватчики наземного базирования, которые потенциально могут поражать спутники. Такие системы создадут большое количество орбитальных обломков, что ставит сотни других спутников под угрозу", - говорится в документе.

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Также отмечается, что некоторые компании разрабатывают технологии, "которые в плохих руках могут быть использованы против спутников". Стратегию космической обороны утвердил еще министр Гевин Вилльямсон, который ушел в отставку на прошлой неделе.

Королевские ВВС, которые следят за иностранными военными операциями в космосе, уже работают над созданием нового контингента небольших спутников, чтобы усилить возможности наблюдения за чужим вооружением. Также в британском Минобороны разрабатывают оборонный радар, который будет отслеживать баллистические ракеты в космосе. В правительстве Великобритании отказались комментировать космическую оборону.

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Спутник, Великобритания, Россия, Оборона, Космос, Космическая оборона.
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