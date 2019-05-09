Туск рассказал об опасном тренде в глобальной политике

Новости мира: Туск назвал нарушение принципа верховенства права угрозой глобальной политике.

Нарушение принципа верховенства права является опасным трендом глобальной политики. Об этом заявил президент Совета ЕС Дональд Туск во время заключительной пресс-конференции на Неформальном саммите в Сибиу, передаёт корреспондент УНН.

"Если вы готовы защитить идею верховенства права вы можете смотреть оптимистично. К сожалению, мы говорим сегодня об опасных трендах в глобальной политике, потому что многие правительства пытаются отбросить этот принцип... Если люди об этом не беспокоятся - правительства будут его нарушать", - сказал Туск.

Туск отметил, что в некоторых странах отход от принципа верховенства права является опасным трендом.

"Нет Европы без верховенства права - это квинтэссенция политики...Это не попытка вмешательства во внутренние дела", - добавил он.

Как известно, сегодня, 9 мая, в румынском городе Сибиу лидеры стран ЕС обсуждали стратегию действий на период до 2024 года.

Они приняли декларацию с 10 обязательствами, в которой, среди прочего, заявили о намерении укреплять единство и защищать общие ценности объединенной Европы.