Аэропорт Рима изменил написание украинской столицы

Новости мира: Главный римский аэропорт присоединился к флешмобу #CorrectUA.

Главный аэропорт Рима присоединился к флешмобу #CorrectUA, решив изменить название города в латинской транскрипции на украинский вариант Kyiv, вместо российского Kiev.

Об этом сообщает посольство Украины в Италии в Twitter.

"Отныне посетители главного аэропорта Рима Фьюмичино, которых только за прошлый год было около 50 млн, на десятках огромных табло видеть #Kyiv, привыкая именно к такому употреблению названия столицы Украины", - сообщили в посольстве, добавив, что это "Важный шаг в направлении #KyivNotKiev". В конце они добавили традиционный гештег #CorrectUA.

Напоминаем, уже ряд стран и аэропортов присоединились к флешмобу по исправлению написания названия города латиницей, а именно Kyiv вместо русского написания Kiev.

Среди участников флешмоба #KyivNotKiev: два международных аэропорта Казахстана, международный аэропорт Бен-Гурион, международный аэропорт Торонто, один из крупнейших аэропортов Дании, аэропорт Таллинна, международный аэропорт Тиват в Черногории, аэропорт Вены и многие другие.