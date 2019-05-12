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В Париже активисты залили бутафорской кровью туристическую достопримечательность

В Париже активисты залили бутафорской кровью туристическую достопримечательность
18:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Париже экоактивисты разлили 300 литров бутафорской крови.

В Париже экологические активисты в рамках акции, призванной напомнить правительству о необходимости принять меры для сохранения биоразнообразия, вылили 300 литров бутафорской крови на площади Трокадеро.

Об этом сообщает France 24.

"Экологические демонстранты во время акции вылили бутафорскую кровь в воскресенье на лестнице Трокадеро, туристической достопримечательности Парижа, чтобы обратить внимание на ускорение темпов утраты биоразнообразия на Земле", - говорится в сообщении.

Активисты собрались на площади напротив Эйфелевой башни с канистрами бутафорской крови. Они также держали в руках плакаты с лозунгами "Остановите шестое массовое вымирание".

Как отмечается, в другом французском городе Бордо полиция задержала шесть активистов движения Extinction Rebellion, которое ведет борьбу против изменения климата, из-за размещения баннера на биржевой площади.

Как сообщалось, в Лондоне с 15 апреля начались протесты, возглавляемые британской климатической группой Extinction Rebellion, которая планирует организовать демонстрации в 33 странах в течение ближайших дней.

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Протестующие требуют сократить выбросы углерода к нулю, объявить климатическое и экологическое чрезвычайное положение и организовать собрание граждан для разработки чрезвычайного плана действий относительно изменению климата и экологической ситуации в целом.

Полиция Лондона задержала более тысячи активистов, протестующих против климатических изменений.

Согласно отчету ООН, вымирание грозит около миллиону видов растений и животных. По оценкам, на Земле существуют до восьми миллионов видов.

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Париж, Франция, Экологические протесты, Лестница Трокадеро.
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