МИД Чехии сделало заявление, касаемо завершения сериала "Игра престолов"

МИД Чехии отреагировал на завершение популярного телевизионного сериала "Игра престолов", который выходил на телеэкранах с 2011 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Министерство иностранных дел приветствует окончание долгой гражданской войны в западных землях. Мы рассматриваем избрание Брандона Старка как позитивный шаг к укреплению стабильности в королевстве и улучшению условий жизни населения", - отметило министерство на своей официальной Facebook-странице, раскрыв важный поворот сюжета финальной серии.

Это сообщение на своей Facebook-странице распространил глава МИД Чехии Томаш Петршичек с комментарием: "Иногда дипломатия - это радость".

В своем Twitter глава чешской дипломатии также отметил: "И сегодня есть одна хорошая новость. Война закончилась, и мы приветствуем это с облегчением".

A dnes jedna dobrá zpráva. Válka skončila a my jsme to přivítali s ulehčením #GOT https://t.co/sPwhwutSv3

— Tomáš Petříček (@TPetricek) 21 мая 2019 г.