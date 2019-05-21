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МИД Чехии сделало заявление, касаемо завершения сериала "Игра престолов"

МИД Чехии сделало заявление, касаемо завершения сериала "Игра престолов"
17:08 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Европейская правда Фото: Фейсбук

Новости мира: МИД Чехии отреагировал на завершение сериала "Игра престолов".

МИД Чехии отреагировал на завершение популярного телевизионного сериала "Игра престолов", который выходил на телеэкранах с 2011 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Министерство иностранных дел приветствует окончание долгой гражданской войны в западных землях. Мы рассматриваем избрание Брандона Старка как позитивный шаг к укреплению стабильности в королевстве и улучшению условий жизни населения", - отметило министерство на своей официальной Facebook-странице, раскрыв важный поворот сюжета финальной серии.

Это сообщение на своей Facebook-странице распространил глава МИД Чехии Томаш Петршичек с комментарием: "Иногда дипломатия - это радость".

В своем Twitter глава чешской дипломатии также отметил: "И сегодня есть одна хорошая новость. Война закончилась, и мы приветствуем это с облегчением".

Пользователи соцсетей подыграли министерству и засыпали его вопросами.

"Я хотел бы спросить, если я хочу отправиться за Стену как турист, нужны ли там ESTA, виза или что-то подобное? Можно ли просто пройти через ту дыру?", "Планирует ли Чехия сделать свой вклад в восстановление Вестероса? Континент может быть очень интересен для бизнеса ", - спрашивают пользователи в комментариях.

"Игра престолов": исполнитель роли Брана Старка прокомментировал завершение сериала

19 мая телеканал канал HBO показал последнюю серию финального сезона сериала "Игра престолов", который рассказывал о вымышленном средневековом государстве Семи королевств на континенте Вестерос.

Сериал удостоен многих престижных наград, в том числе 38 премий "Эмми".

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Все по теме:

Чехия, Игра престолов, МИД Чехии, Томаш Петршичек.
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