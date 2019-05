Назначен новый спикер Палаты общин Великобритании

Британский депутат Мэл Страйд назначен спикером Палаты общин вместо Андреа Лидсом, подавшей в отставку в знак протеста против стратегии выхода из ЕС премьер-министра Терезы Мэй.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Страйд, который ранее был младшим министром в министерстве финансов, возьмет на себя руководящую роль, которая в первую очередь предполагает организацию правительственных дел в парламенте.

Он также будет присутствовать на заседаниях кабинета министров.

Отставка Лидсом стала 36-й отставкой чиновника за время премьерства Терезы Мэй, 21 член правительства ушел именно из-за проблем с Brexit.

Great honour to join the Cabinet. My first Red Box as Leader of the House of Commons has just arrived. Now to work... pic.twitter.com/s2YtfsiXQM

— Mel Stride MP (@MelJStride) 23 мая 2019 г.