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Назначен новый спикер Палаты общин Великобритании

Назначен новый спикер Палаты общин Великобритании
21:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Премьер Британии назначила депутата Мэла Страйда новым спикером Палаты общин.

Британский депутат Мэл Страйд назначен спикером Палаты общин вместо Андреа Лидсом, подавшей в отставку в знак протеста против стратегии выхода из ЕС премьер-министра Терезы Мэй.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Страйд, который ранее был младшим министром в министерстве финансов, возьмет на себя руководящую роль, которая в первую очередь предполагает организацию правительственных дел в парламенте.

Он также будет присутствовать на заседаниях кабинета министров.

Отставка Лидсом стала 36-й отставкой чиновника за время премьерства Терезы Мэй, 21 член правительства ушел именно из-за проблем с Brexit.

Мэй не будет выносить на голосование новое соглашение по Brexit

Сегодня Мэй отказалась от своих планов вынести на голосование парламента обновленное соглашение о Brexit, вероятно, из-за приближения отставки.

Британские СМИ сообщили, что Тереза Мэй в пятницу объявит о том, что уходит с поста главы правительства.

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Великобритания, Палата общин, Тереза Мэй, Brexit, Мэл Страйд.
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