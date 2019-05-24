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В Польше планируют возобновить транспортировку нефти из РФ

В Польше планируют возобновить транспортировку нефти из РФ
05:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Возможно в июне Польша возобновит транспортировку нефти из России.

Польша будет готова с 9 июня возобновить транспортировку по трубопроводу “Дружба” нефти из РФ, если россияне согласятся возместить потери за прокачку загрязненного сырья.

Об этом сообщает польское предприятие по эксплуатации нефтепроводов (PERN), передает корреспондент Укринформа.

Такое решение достигнуто по результатам встречи в Варшаве польских, немецких и российских компаний, отвечающих за добычу и транспортировку нефти по трубопроводу “Дружба”.

“В соответствии с решениями, согласованными на встрече, возобновление поставок нефти из России по первой нитке нефтепровода “Дружба” возможно с 9 июня при условии признания РФ требований польских и немецких нефтеперерабатывающих компаний. До этого нефтепровод должен быть очищен от хлорированной нефти согласно плану, представленному российской стороной”,- говорится в сообщении PERN.

Отмечается, что в то же время российская сторона обязалась очистить до 1 июля все три нитки нефтепровода “Дружба”. Следующая подобная встреча состоится 3 июня в Москве.

Напоминаем, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в среду, что РФ допустила серьезные ошибки в поставках загрязненной нефти и должна возместить убытки польской нефтетранспортной системе. В официальном заявлении министерство энергии отметило, что ожидает от России очищения системы нефтепровода “Дружба”, компенсации понесенных потерь и возобновления поставок чистой нефти на польские нефтеперерабатывающие заводы.

19 апреля концерн “Белнефтехим” заявил о 10-25-разовом превышении допустимых показателей доли органических хлоридов в нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба". Российская "Транснефть" признала отклонения качества, а минэнерго РФ заявило, что проблемы носят "технический характер". 22 апреля некачественное сырье достигло европейских и украинских НПЗ.

25 апреля "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды". Кроме того, европейские партнеры отказались принимать загрязненную нефть на приемо-сдаточных участках "Будковце" (Словакия) и "Фенешлитке" (Венгрия).

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Польша, Россия, Нефть, РФ, Дружба.
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