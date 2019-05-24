Орбан публично отвернулся от фигуранта австрийского скандала

Новости мира: Известный правонациональными взглядами премьер Венгрии отказался от поддержки Хайнца-Кристиана Штрахе.

Недавно сторонник лидера австрийских ультраправых Хайнса-Кристиана Штрахе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан демонстративно дистанцировался от центральной фигуры политического скандала в Австрии, которому ранее сердечно пожимал руку. Отношение к скандальному видео он выразил изданию Bild.

По словам Орбана, слова Штрахе являются неприемлемыми, а для политика доверие людей должно быть самым важным, однако “борец в своем деле” Штрахе потерял доверие населения. Кроме этого, Орбан добавил, что не в его полномочиях вмешиваться во внутреннюю политику другого государства, и конечные решения по этому вопросу должны принимать австрийские избиратели.

Венгерский премьер-министр известен правонационалистическими взглядами, однако в вопросе австрийского скандала отошел от своих принципов.

Ранее сообщалось, в Австрии разгорелся политический скандал после публикации немецкими СМИ видеозаписи, на которой Хайнц-Кристиан Штрахе с помощником Йоганном Гуденусом тайно встречались с “богатой россиянкой” на Ибице за пару месяцев до выборов парламента Австрии в 2017 году.

На опубликованном видео запечатлено предложение якобы племянницы российского олигарха инвестировать в Австрию незаконно добытых 250 млн евро. Стороны обсуждали финподдержку “Австрийской партии свободы” в обмен на госконтракты после входа партии в парламент.

После публикации видеозаписи Хайнц-Кристиан Штрахе в субботу объявил об уходе с должности вице-канцлера Австрии и председателя партии. Его помощник Иоганн Гуденус, отвечающий за российское направление в политической силе, также сложил полномочия.

Прокуратура страны ведет расследование дела о скандальном видео и требует объяснений у “Австрийской партии свободы”.

В итоге канцлер Австрии Себастьян Курц инициировал внеочередные парламентские выборы, которые состоятся в начале осени этого года.