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Парламент Австрии проводит экстренное заседание из-за Курца

Парламент Австрии проводит экстренное заседание из-за Курца
14:59 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ

Новости мира: В парламенте Австрии пройдет экстренное заседание касательно выдвижения вотума недоверия канцлеру Австрии Себастиану Курцу.

Парламент Австрии на экстренном заседании в понедельник, 27 мая может принять решение об объявлении вотума недоверия канцлеру Себастиану Курцу.

Отмечается, что такое предложение выдвинула на голосование небольшая оппозиционная партия "Сейчас". При этом, за оглашение вотума недоверия канцлеру Австрии и правительству выступили  социал-демократы. В случае, если парламент Австрии проголосует за такое решение, Курц будет вынужден подать в отставку после почти 1,5 года пребывания в должности еще до выборов, которые запланированы на сентябрь 2019 года.

Предложение о выражении вотума недоверия канцлеру Австрии является одним из последствий политического кризиса в стране, который возник в следствие скандала с бывшим вице-канцлером Австрии, который пообещал русской собеседнице  государственные заказы в обмен на поддержку на выборах со стороны издания Kronen Zeitung. Женщина представилась "племянницей российского олигарха", якобы планировала приобрести эту газету. Скорее всего, запись велась с целью организации ловушки для бывшего вице-канцлера Австрии Хайнц-Кристиана Штрахе.

Практически сразу после того, как было опубликовано скандальное видео, Штрахе ушел в отставку, а канцлер Курц объявил о распаде коалиции между Австрийской народной партией (АНП) и правопопулистской Австрийской партией свободы. Президент Австрии Александер ван дер Беллен после переговоров с Курцом выступил за проведение досрочных выборов в сентябре.

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Себастиан Курц, Политический скандал, Вотум недоверия, Парламент Австрии.
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