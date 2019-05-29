В Латвии избрали нового президента

Сейм избрал в среду на должность президента Латвии судью Суда Евросоюза Эгила Левитса, которого выдвинули на должность представители правящей коалиции.
За его кандидатуру проголосовал 61 депутат.
На должность президента выдвигались три кандидата: Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и депутат "KPV LV" Дидзис Шмитс.
Выборы президента проходили в парламенте в открытом режиме, Левитса поддержали 61 депутат из 93 в первом же раунде голосования. Для избрания нужно было набрать минимум 51 голос.
Отметим, что действующий президент Вейонис решил не баллотироваться на этот пост повторно.
На прошлой неделе в Литве также избрали нового президента, которым стал независимый кандидат Гитанас Науседа.