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В Латвии избрали нового президента

В Латвии избрали нового президента
14:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Парламент Латвии на специальном заседании в среду избрал новым президентом страны Эгилса Левитса.

Сейм избрал в среду на должность президента Латвии судью Суда Евросоюза Эгила Левитса, которого выдвинули на должность представители правящей коалиции.

За его кандидатуру проголосовал 61 депутат.

На должность президента выдвигались три кандидата: Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и депутат "KPV LV" Дидзис Шмитс.

Выборы президента проходили в парламенте в открытом режиме, Левитса поддержали 61 депутат из 93 в первом же раунде голосования. Для избрания нужно было набрать минимум 51 голос.

Новоизбранный президент Литвы сообщил о своей позиции по Украине и России

Отметим, что действующий президент Вейонис решил не баллотироваться на этот пост повторно.

На прошлой неделе в Литве также избрали нового президента, которым стал независимый кандидат Гитанас Науседа.

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Все по теме:

Латвия, Президент Латвии, Эгилс Левитс, Юрис Янсонс, Дидзис Шмитс.
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