Ассанжа перевели в тюремную больницу из-за проблем со здоровьем

Новости мира: У основателя сайта Wikileaks Джуллиана Ассанжа ухудшилось состояние здоровья, его перевели в больницу тюрьмы Белмарш.

На сайте Wikileaks заявили, что основателя ресурса Джулиана Ассанжа перевели в больницу тюрьмы Белмарш из-за того, что у него возникли проблемы со здоровьем.

Отмечается, что на сайте Wikileaks не описано никаких подробностей, но только подчеркивается, что состояние здоровья Ассанжа ухудшалось в течение последних 7 лет.

В заявлении предполагают, что это произошло из-за того, что он скрывался в посольстве Эквадора все это время, где условия были несовместимы с базовыми правами человека. Известно только, что за то время, что он провел в тюрьме, он сильно похудел.

WikiLeaks has grave concerns about the state of health of our publisher, Julian Assange, who has been moved to the health ward of Belmarsh prison. - See full statement: pic.twitter.com/HnZVks4kWj — WikiLeaks (@wikileaks) 29 мая 2019 г.

В связи с такими данными, сотрудники WikiLeaks серьезно обеспокоились состоянием здоровья их основателя, из-за ухудшения которого он теперь оказался в больничном отделении тюрьмы. Также, сайт осудил решение суда Швеции отложить слушания, которые были запланированы на 3 июня, из-за состояния здоровья Ассанжа.

По рассказам защитника основателя Wikileaks Пьера Самуэльсона, состояние здоровья Ассанжа в прошлую пятницу, 24 мая, было таким, что с ним невозможно было вести нормальную беседу. Очередные слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся в четверг в суде лондонского округа Вестминстер.