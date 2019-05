Ассанжа перевели в тюремную больницу из-за проблем со здоровьем

На сайте Wikileaks заявили, что основателя ресурса Джулиана Ассанжа перевели в больницу тюрьмы Белмарш из-за того, что у него возникли проблемы со здоровьем.

Отмечается, что на сайте Wikileaks не описано никаких подробностей, но только подчеркивается, что состояние здоровья Ассанжа ухудшалось в течение последних 7 лет.

В заявлении предполагают, что это произошло из-за того, что он скрывался в посольстве Эквадора все это время, где условия были несовместимы с базовыми правами человека. Известно только, что за то время, что он провел в тюрьме, он сильно похудел.

WikiLeaks has grave concerns about the state of health of our publisher, Julian Assange, who has been moved to the health ward of Belmarsh prison. - See full statement: pic.twitter.com/HnZVks4kWj

