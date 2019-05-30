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Ассанжа перевели в тюремную больницу из-за проблем со здоровьем

Ассанжа перевели в тюремную больницу из-за проблем со здоровьем
09:25 Сегодня Телеграф По материалам: Украинская правда

Новости мира: У основателя сайта Wikileaks Джуллиана Ассанжа ухудшилось состояние здоровья, его перевели в больницу тюрьмы Белмарш.

На сайте Wikileaks заявили, что основателя ресурса Джулиана Ассанжа перевели в больницу тюрьмы Белмарш из-за того, что у него возникли проблемы со здоровьем.

Отмечается, что на сайте Wikileaks не описано никаких подробностей, но только подчеркивается, что состояние здоровья Ассанжа ухудшалось в течение последних 7 лет.

В заявлении предполагают, что это произошло из-за того, что он скрывался в посольстве Эквадора все это время, где условия были несовместимы с базовыми правами человека. Известно только, что за то время, что он провел в тюрьме, он сильно похудел.

 

В связи с такими данными, сотрудники WikiLeaks серьезно обеспокоились состоянием здоровья их основателя, из-за ухудшения которого он теперь оказался в больничном отделении тюрьмы. Также, сайт осудил решение суда Швеции отложить слушания, которые были запланированы на 3 июня, из-за состояния здоровья Ассанжа.

Главный редактор WikiLeaks рассказал, как себя чувствует Ассанж в тюрьме

По рассказам защитника основателя Wikileaks Пьера Самуэльсона, состояние здоровья Ассанжа в прошлую пятницу, 24 мая, было таким, что с ним невозможно было вести нормальную беседу. Очередные слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся в четверг в суде лондонского округа Вестминстер.

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Тюрьма, Британия, Джуллиан Ассанж, Состояние здоровья, Ухудшение.
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