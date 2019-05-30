Польше не понравились российские стенды возле места катастрофы в Смоленске

Новости мира: В МИД Польши не одобрили информационные стенды, которые установили возле места катастрофы в Смоленске.

Как сообщается в польских СМИ, Министерство иностранных дел Польши негативно расценило стенды об истории и фактах авиакатастрофы, которая случилась в Смоленске в 2010 году.

Инфостенды появились недалеко от места событий, что не было согласовано с польской стороной. Также текст, который разместили на них, представителям пострадавшей стороны не предоставляли.

Во вторник, 28 мая, в МИД Польши вызвали российского посла Сергея Андреева и объяснили свою позицию относительно данного инцидента. Заместитель госсекретаря Марцин Пржидач рассказал, что возможность размещения щитов не обсуждалось с представителями польской стороны. И теперь они ожидают от РФ не только объяснить причины возникновения стендов, но и демонтаж данных конструкций.

Доски с российской версией катастрофы разместили на территории Фонда содействия примирению народов. Ко всему в рамках переговоров Польша попросила возобновить реализацию совместного проекта по строительству памятника жертвам трагедии, который планировалось установить на месте крушения правительственного самолета.

Отмечается, что представители Польши оперативно отреагировали на появление информационных щитов, которые были установлены 27 мая. В тот же день была направлена группа прокуроров.