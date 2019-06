Консерватор Джима стал 13-м кандидатом на пост премьера Британии

Бывший министр и депутат-консерватор Сэм Джима стал 13-м претендентом на пост лидера Консервативной партии и главы правительства.

Как сообщает "Европейская правда", о своем участии он заявил в эфире Sky News.

Джима пообещал провести второй референдум по выходу Великобритании из ЕС в случае своей победы.

"Я присоединяюсь к гонке за пост нового лидера консерваторов и премьер-министра, чтобы расширить спектр представленных в ней позиций", - сказал он.

Джима был министром по делам университетов до ноября прошлого года, когда он оставил правительство из-за несогласия с правительственной стратегией по Brexit. С тех пор он стал сторонником еще одного референдума.

I am running to be Conservative Party leader and Prime Minister - go to https://t.co/MShWaI9qmR to join the journey of national renewal. #BackSamsPlan pic.twitter.com/7mVkytZAm6

— Sam Gyimah MP (@SamGyimah) 2 июня 2019 г.