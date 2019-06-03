ЕС и МВФ могут прекратить финподдержку Молдовы

Новости мира: МВФ рекомендует Молдове воздержаться от проведения досрочных выборов.

Если Молдове придется проводить досрочные парламентские выборы, Международный валютный фонд, скорее всего, прекратит программу финансирования страны, а также у нее возникнут проблемы с финансовой поддержкой со стороны ЕС.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан по итогам визита в Кишинев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

"Если будут досрочные выборы, есть риск, что МВФ прекратит финансовую поддержку. Это скажется и на финансовой поддержке, которую Молдове предоставляет ЕС", - заявил Хан.

После трех месяцев неудачных попыток сформировать парламентское большинство между проевропейским блоком ACUM и социалистами, которые выиграли выборы в феврале, в Молдове возникла вероятность формирования пророссийской коалиции.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон выразил сомнения по поводу того, что депутаты от избирательного блока ACUM согласятся на формирование парламентской коалиции с Партией социалистов.