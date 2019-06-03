Ассанжа заочно не арестовали в Швеции

Новости мира: Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет заочно арестован в Швеции.

Шведский суд отклонил запрос на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в изнасиловании и который сейчас находится в тюрьме в Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

Прокурор Ева Мари Перссон ранее заявила, что если шведский суд согласует задержания Ассанжа, то она выдаст европейский ордер на арест.

13 мая шведская прокуратура возобновила предварительное расследование в отношении Ассанжа. В 2010 году он посетил Швецию, и тогда две шведские женщины заявили, что стали жертвами сексуальных преступлений, совершенных Ассанжем.

Хотя дело о возможном сексуальном преступлении Ассанжа в Швеции было остановлено в 2017 году, обвинения в изнасиловании остались в силе. Шведские власти были вынуждены отложить дело, потому что в то время Ассанж жил в посольстве Эквадора, и не было никакой перспективы привезти его в Швецию.

В апреле Ассанжа выселили из посольства Эквадора, где он скрывался с 2012 года. 11 апреля его немедленно арестовала британская полиция, и сейчас он отбывает 50-недельный срок в Британии за то, что в 2012 году не явился в суд после освобождения под залог.

Основателю WikiLeaks также грозит выдача США якобы за сговор с целью взлома компьютера Пентагона.